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Сегодня, 07:16

Менеджер Ломаченко рассказал о планах Василия

Давид Хачатрян
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Менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3) Эгис Климас заявил, что не надеется выбить матч-реванш с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (30-0), но отметил, что у Ломаченко есть незаконченное дело в легком весе.

«Хотим ли мы получить матч-реванш? Конечно, хотим, — сказал Климас в интервью Boxing News. — Получим ли мы его? Скорее всего, нет. Потому что Хейни уже знает, с кем он дрался. Выиграл ли Василий тот бой? Да, выиграл, 100%. Но, к сожалению, судьи — я не могу сказать, что они продажные, — они увидели не тот бой, который видели мы. Все знают, кто выиграл тот бой. Все знают, что Лома выиграл этот бой.

Даст ли Хейни ему реванш? Я не верю. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения матча-реванша [с Хейни]. Как сказал Лома, у него есть незаконченное дело в этой весовой категории".

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Василий Ломаченко
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