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Сегодня, 11:32

Сауль Альварес высказался о Бенавидесе: «Он слишком много болтает»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) заявил, что в будущем может встретиться с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (27-0).

«Буду ли я драться с Бенавидесом? Да, почему нет? Может быть, в будущем. Он слишком много болтает, так нельзя строить бой. Я не обращаю внимания. Я занимаюсь своим делом. Просто смотрю на свою карьеру, смотрю на его карьеру. Я многого добился в боксе», — сказал Альварес в интервью SportsRadio810.

Альварес следующий бой должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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