Гукасян и Алоян прошли взвешивание перед турниром в Москве
21:39
Чемпион WBA Asia South россиянин Эдгар Гукасян и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Михаил Алоян прошли взвешивание перед боксерским турниром в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Алоян поборется с Мчаньей Йохана из Танзании за пояс РЕН ТВ. Спортсмены уложились в вес: россиянин оказался тяжелее иностранного боксера — 52,1 против 50,4.
Гукасян показал вес 69,5 кг. Вес его соперника аргентинца Рикардо Вийяльбы составил 69,1 кг.
Бои пройдут 22 июля на волейбольной арене «Динамо». Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
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