Гукасян и Алоян прошли взвешивание перед турниром в Москве

Чемпион WBA Asia South россиянин Эдгар Гукасян и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Михаил Алоян прошли взвешивание перед боксерским турниром в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Алоян поборется с Мчаньей Йохана из Танзании за пояс РЕН ТВ. Спортсмены уложились в вес: россиянин оказался тяжелее иностранного боксера — 52,1 против 50,4.

Гукасян показал вес 69,5 кг. Вес его соперника аргентинца Рикардо Вийяльбы составил 69,1 кг.

Бои пройдут 22 июля на волейбольной арене «Динамо». Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.