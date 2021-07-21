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Гукасян и Алоян прошли взвешивание перед турниром в Москве

21:39
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Чемпион WBA Asia South россиянин Эдгар Гукасян и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Михаил Алоян прошли взвешивание перед боксерским турниром в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Алоян поборется с Мчаньей Йохана из Танзании за пояс РЕН ТВ. Спортсмены уложились в вес: россиянин оказался тяжелее иностранного боксера — 52,1 против 50,4.

Гукасян показал вес 69,5 кг. Вес его соперника аргентинца Рикардо Вийяльбы составил 69,1 кг.

Бои пройдут 22 июля на волейбольной арене «Динамо». Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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Евгений Петров все материалы автора

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