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Гассиев поблагодарил олимпийскую сборную России за поддержку

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Олимпийская сборная по вольной борьбе поддержала боксера Мурата Гассиева в преддверии его боя с немцем Михаэлем Валлишем.

Олимпийская сборная по вольной борьбе поддержала боксера Мурата Гассиева в преддверии его боя с немцем Михаэлем Валлишем. Видеообращение он опубликовал в stories на своей странице в Instagram.

«Сборная России по вольной борьбе поддерживает Мурата Гассиева! Только победа!» — крикнули спортсмены. «Спасибо за поддержку», — написал Гассиев в stories. Его слова приводит РЕН ТВ.

Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/860136-olimpiiskaia-sbornaia-rf-po-volnoi-borbe-podderzhala-gassieva

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Евгений Петров все материалы автора

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