Гассиев поблагодарил олимпийскую сборную России за поддержку

Олимпийская сборная по вольной борьбе поддержала боксера Мурата Гассиева в преддверии его боя с немцем Михаэлем Валлишем.

Олимпийская сборная по вольной борьбе поддержала боксера Мурата Гассиева в преддверии его боя с немцем Михаэлем Валлишем. Видеообращение он опубликовал в stories на своей странице в Instagram.

«Сборная России по вольной борьбе поддерживает Мурата Гассиева! Только победа!» — крикнули спортсмены. «Спасибо за поддержку», — написал Гассиев в stories. Его слова приводит РЕН ТВ.

Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.