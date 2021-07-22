Гассиев поблагодарил олимпийскую сборную России за поддержку
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Олимпийская сборная по вольной борьбе поддержала боксера Мурата Гассиева в преддверии его боя с немцем Михаэлем Валлишем.
Олимпийская сборная по вольной борьбе поддержала боксера Мурата Гассиева в преддверии его боя с немцем Михаэлем Валлишем. Видеообращение он опубликовал в stories на своей странице в Instagram.
«Сборная России по вольной борьбе поддерживает Мурата Гассиева! Только победа!» — крикнули спортсмены. «Спасибо за поддержку», — написал Гассиев в stories. Его слова приводит РЕН ТВ.
Бой Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве. РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/860136-olimpiiskaia-sbornaia-rf-po-volnoi-borbe-podderzhala-gassieva
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