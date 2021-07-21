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Гукасян — о поединке с Вийяльбой: «Собираюсь выйти и уверенно пройти дальше»

21:12

Чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян заявил, что его не пугает опыт Рикардо Вийяльбы. Поединок россиянина и аргентинца состоится 22 июля в Москве.

«Если бы я не верил в себя, то не выходил бы на ринг, я на 100% уверен в своих силах, заряжен на победу, — приводит РЕН ТВ слова Гукасяна. — При этом не собираюсь недооценивать соперника, собираюсь выйти и уверенно пройти дальше».

31-летний Вийяльба одержал 19 побед в карьере при четырех поражениях. В 2017 году он бился в Назрани с Исмаилом Илиевым за вакантный титул WBC International, но проиграл.

Бой Гукасяна и Вийяльбы пройдет в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева с чемпионом Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэлем Валлишем за титул WBA ASIA в супертяжелом весе. Кроме того, Михаил Алоян и Мчанья Йохана из Танзании будут боксировать за титул чемпиона мира по версии WBA. Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

ren.tv/news/sport/859920-chempion-wba-asia-south-gukasian-srazitsia-s-argentintsem-villalboi

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