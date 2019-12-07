Григорий Дрозд: «Ждем появления Русского Витязя на ринге»

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий бой между Александром Поветкиным и Майклом Хантером.

— Я бы хотел, чтобы Саша Поветкин победил Майкла Хантера, а Руис — Джошуа, а потом в чемпионском бою Саша победил бы Руиса и в 40 с лишним лет наконец-то стал чемпионом мира, — цитирует Дрозда РИА «Новости».

— Такой исход может стать сценарием для фильма. Вы сами перешли к теме боя за звание обязательного претендента по линии WBA между Поветкиным и Хантером. Каков ваш прогноз на этот поединок?

— Многие говорят, что старение в ринге приходит внезапно. То есть ты можешь провести великолепный лагерь, а потом в ринг, бах, и что-то пошло не так. Нам с Сашей и Денисом Лебедевым по 40 лет. И вот есть эти опасения из-за того, что в один момент все может измениться. А то, что Саша является опытным боксером, тут и говорить нечего. У Саши и удар есть, и скорость. Но Хантер — это очень неприятный тип. Он неказистый и неуклюжий, но у него очень хорошая скорость и чутье. Хантер — непредсказуемый боксер, который умеет держать удары. Он умеет навязывать свой рисунок. Например, он заставил Сергея Кузьмина боксировать по своим правилам, и Серега не смог с этим справиться.

— Что бы вы посоветовали Поветкину в этом бою?

— Я бы посоветовал Саше начинать атаки с корпуса в первой половине. Хантер очень хорошо убирает голову, и он мало пропускает. Ну и вы спросили про прогноз — если у Саши все будет хорошо получаться, то он убедительно выиграет.

— Вот именно такие слова «если все будет хорошо» применительно к Поветкину произносятся чаще всего.

— Тут не может быть супер уверенности. Все-таки они боксируют на высоком уровне, возраст Александра. Плюс все уже изучили Поветкина. Хотя многие, как и я, считают Поветкина фаворитом. При этом и для Хантера бой с Поветкиным — это бой с самым серьезным соперником в тяжелом весе.

— А в случае неудачи с новой волной пойдут разговоры о том, что Поветкину нужно заканчивать карьеру.

— Александр должен сам принимать решение, тут мы ему не советчики. Мы ждем появления Русского Витязя на ринге.