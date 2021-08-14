Григорий Дрозд рассказал о недавней депрессии Гаджи «Автомата»

Бывший чемпион мира по боксу, промоутер Григорий Дрозд рассказал, в каком эмоциональном состоянии находился Гаджи Наврузовов по прозвищу Автомат после разногласий с лигой Top Dog.

«Гаджи мотивирован. Он хочет добиться определенных высот в боксе, — сказал Дрозд «СЭ». — Парень с амбициями, и у него есть своя аудитория. Ждем Гаджи на ринге».

Рекорд Гаджи «Автомата» в кулачных боях 5-0. В мае он должен был дебютировать в профессиональном боксе поединком против бразильца Фабио Мальданадо, однако бой сорвался из-за болезни российского спортсмена.

«Сейчас с Гаджи все в порядке, — продолжил Дрозд. — У него был достаточно долгий простой в кулачных боях. Я знаю, что он долго ждал бой за перстень [титул чемпиона Top Dog — Прим. «СЭ»], но в итоге, как я понял, так и не дождался, и как-то, видимо, в этой части у него был эмоциональный спад. Сейчас с ним в порядке. Он в Дагестане, где улучшает свои боксерские навыки. Он хочет шагнуть на новый уровень».