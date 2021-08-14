Григорий Дрозд оценил шансы Гаджи «Автомата» войти в пятерку лучших супертяжеловесов

Бывший чемпион мира по боксу, комментатор и промоутер Григорий Дрозд считает, что пока рано говорить об амбициях звезды кулачных боев Гаджи «Автомата» Наврузова в профессиональном боксе.

«Сможет ли Гаджи Автомат войти в пятерку лучших российских супертяжеловесов? Сложный вопрос, — сказал Дрозд «СЭ». — Пока у Гаджи не было профессионального боя по боксу, и тут все-таки не нужно путать, что кулачные бои и другие единоборства — это не бокс. Поэтому давайте он выйдет на ринг. Он мотивирован, и говорит, что хочет драться с сильными, но супертяжелый вес в боксе — это особенная история. Это элитная весовая категория. Я уверен, что Гаджи будет себя проявлять, и я уверен, что мы сможем с ним сделать большие поединки и подняться на самый верх».

На следующей неделе станет известно, когда состоится дебютный бой Гаджи «Автомата» в боксе. В кулачке 32-летний Наврузов провел 5 победных боев.