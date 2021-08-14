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Григорий Дрозд: «Через неделю узнаем дату боя Гаджи «Автомата». Это будет очень интересно»

20:48
Гаджи «Автомат» Наврузов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гаджи «Автомат» Наврузов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, комментатор и президент промоутерской компании «Русь» Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» заявил, что через неделю станет известно, когда состоится дебют звезды кулачных боев Гаджи Наврузова по прозвищу «Автомат» в профессиональном боксе.

«Он сейчас находится в Дагестане, где проходит сборы. Более того, скажу, что через недолгое время мы будем делать бой по боксу. Думаю, что через неделю будем иметь дату, и, возможно, мы увидим его на телеканале», — сказал Дрозд.

Дебютный бой Гаджи Автомата в боксе должен был состояться в мае, однако спортсмен снялся из-за болезни. В качестве соперника рассматривался бразилец Фабио Мальданадо, которого легендарный Федор Емельяненко побеждал по правилам ММА.

«Есть соперники, и думаю, что после подписания мы можем сказать, кто станет оппонентом. Это будет очень интересно», — подчеркнул Дрозд.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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