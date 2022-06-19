Дрозд: «Бетербиев максимально опасен. Поздравляю с объединением трех поясов!»

Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

«Артур был хорошо готов, выглядел очень заряженным, динамичным, сразу включился в бой. Абсолютно правильно сначала проработал вторым номером, а потом перехватил инициативу и разбил соперника.

Главная ошибка Джо Смита — он не справился с таким темпом и плотностью боя, которую сам и предложил. Поздравляю Артура с победой! Это очень круто — объединение трех поясов», — сказал Дрозд «СЭ».

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.