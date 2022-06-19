Михалкин прокомментировал победу Бетербиева над Смитом

Российский боксер Игорь Михалкин прокомментировал победу Артура Бетербиева в поединке с американцем Джо Смитом.

«Как всегда максимально агрессивно и результативно в исполнении Артура Бетербиева. Ураган! Расклад на бой Бетербиев — Бивол, оценить не решусь. Оба мега крутые. Очень хочется скорее увидеть это противостояние двух совершенно разных стилей», — приводит слова Михалкина MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.