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Михалкин прокомментировал победу Бетербиева над Смитом

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Российский боксер Игорь Михалкин прокомментировал победу Артура Бетербиева в поединке с американцем Джо Смитом.

«Как всегда максимально агрессивно и результативно в исполнении Артура Бетербиева. Ураган! Расклад на бой Бетербиев — Бивол, оценить не решусь. Оба мега крутые. Очень хочется скорее увидеть это противостояние двух совершенно разных стилей», — приводит слова Михалкина MMA.Metaratings.ru.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Смита техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/igor-mixalkin-sravnil-pobedu-beterbieva-s-uraganom-41056/
Артур Бетербиев
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