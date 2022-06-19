Губерниев высказался о победе Бетербиева над Смитом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Артура Бетербиева в поединке против американца Джо Смита-младшего за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO.

«Мы видим, как российский спорт везде изолируют. Хорошо, что это явление пока не добралось до единоборств. За Бетербиева можно только порадоваться», — сказал Губерниев «СЭ».

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.