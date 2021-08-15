Внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника в дебютном бою. Видео
21:06
Американский боксер Нико Али Уолш в своем первом поединке в профессионалах нокаутировал Джордана Уикса. Поединок прошел в рамках вечера бокса в городе Катоса (штат Оклахома) и продлился всего 70 секунд.
21-летний Уолш является внуком легендарного боксера Мухаммеда Али.
Уикс потерпел второе поражение в карьере при четырех победах.
«Какая волшебная ночь для этого молодого человека. Его дед гордился бы им», — написал промоутер поединка Боб Арум в Twitter.
And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running ?@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY— Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021
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