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Внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника в дебютном бою. Видео

21:06

Американский боксер Нико Али Уолш в своем первом поединке в профессионалах нокаутировал Джордана Уикса. Поединок прошел в рамках вечера бокса в городе Катоса (штат Оклахома) и продлился всего 70 секунд.

21-летний Уолш является внуком легендарного боксера Мухаммеда Али.

Уикс потерпел второе поражение в карьере при четырех победах.

«Какая волшебная ночь для этого молодого человека. Его дед гордился бы им», — написал промоутер поединка Боб Арум в Twitter.

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Роман Шишов все материалы автора

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