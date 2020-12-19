Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Головкин победил Шеремету и защитил чемпионский титул

05:15
Геннадий Головкин против Камила Шереметы. Фото Twitter
Геннадий Головкин против Камила Шереметы. Фото Twitter
Теги:

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу на боксерском вечере в Голливуде и защитил титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 72,6 кг. В седьмом раунде он в четвертый раз отправил поляка Камила Шеремету в нокдаун, после чего бой был остановлен.

Теперь у 38-летнего казахстанца 41 победа (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. У 31-летнего поляка 21 победа (5 нокаутом) и одно поражение.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир