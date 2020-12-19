Головкин победил Шеремету и защитил чемпионский титул

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу на боксерском вечере в Голливуде и защитил титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 72,6 кг. В седьмом раунде он в четвертый раз отправил поляка Камила Шеремету в нокдаун, после чего бой был остановлен.

Теперь у 38-летнего казахстанца 41 победа (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. У 31-летнего поляка 21 победа (5 нокаутом) и одно поражение.