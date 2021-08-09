Гильермо Джонс вспомнил о Денисе Лебедеве перед поединком с Кудуховым

Боксер Гильермо Джонс высказался об ожиданиях от боя с россиянином Виталием Кудуховым.

— Гильермо, какой у вас план на бой?

— Я приехал в Россию, чтобы выиграть.

— В одном из интервью вы сказали, что вам «приятна ненависть россиян». Можете объяснить, почему?

— Я всегда уважал русских и никогда не был против них. Я с большим уважением отношусь к России и россиянам.

— Все помнят ваш скандальный поединок с Лебедевым. Спустя годы что хотели бы сказать этому боксеру? Как Вы к нему относитесь?

— Это не скандал в том плане, что он всегда соблюдает правила. Единственное, что у меня (болит) правая рука.

— Если Лебедев решит посетить ваш предстоящий бой с Кудуховым, как это отразится на вашем эмоциональном состоянии?

— Для меня это не имеет большого значения, приедет или нет. Бой с Кудуховым от этого абсолютно никак не зависит.

— Как вы считаете, чем опасен ваш соперник Виталий Кудухов?

— Я всегда уважаю своих соперников. Наверху, на ринге, все будет решено. Я надеюсь победить. Кудухов тоже должен быть осторожен, потому что мы оба достаточно сильные соперники, — цитирует Джонса РЕН ТВ.

Поединок пройдет в Моске 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который РЕН ТВ покажет в прямом эфире. Начало — в 23.00 (мск).