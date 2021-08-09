Гильермо Джонс вспомнил о Денисе Лебедеве перед поединком с Кудуховым
Боксер Гильермо Джонс высказался об ожиданиях от боя с россиянином Виталием Кудуховым.
— Гильермо, какой у вас план на бой?
— Я приехал в Россию, чтобы выиграть.
— В одном из интервью вы сказали, что вам «приятна ненависть россиян». Можете объяснить, почему?
— Я всегда уважал русских и никогда не был против них. Я с большим уважением отношусь к России и россиянам.
— Все помнят ваш скандальный поединок с Лебедевым. Спустя годы что хотели бы сказать этому боксеру? Как Вы к нему относитесь?
— Это не скандал в том плане, что он всегда соблюдает правила. Единственное, что у меня (болит) правая рука.
— Если Лебедев решит посетить ваш предстоящий бой с Кудуховым, как это отразится на вашем эмоциональном состоянии?
— Для меня это не имеет большого значения, приедет или нет. Бой с Кудуховым от этого абсолютно никак не зависит.
— Как вы считаете, чем опасен ваш соперник Виталий Кудухов?
— Я всегда уважаю своих соперников. Наверху, на ринге, все будет решено. Я надеюсь победить. Кудухов тоже должен быть осторожен, потому что мы оба достаточно сильные соперники, — цитирует Джонса РЕН ТВ.
Поединок пройдет в Моске 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который РЕН ТВ покажет в прямом эфире. Начало — в 23.00 (мск).
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