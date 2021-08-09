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Мехонцев поделился ожиданиями от боя Гильермо Джонса и Виталия Кудухова

17:05
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Олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев поделился своими ожиданиями от боя панамского боксера Гильермо Джонса и россиянина Виталия Кудухова.

«Молодость против опытной старости. Сильная горячая молодость против очень опытной старости, 49 лет ему. Я думал, что столько не живут, а он еще боксирует. Будет очень интересно», — цитирует Мехонцева РЕН ТВ.

Перед боем Егор Мехонцев дал совет своему соотечественнику.

«Мы с Виталием разговаривали, я ему советовал, чтобы вначале он потерпел, подождал, раунда три, у него кончится бензин, в 50 лет нельзя боксировать 10 или 12 раундов на одном дыхании. Все равно бензин закончится. Я ему сказал: «Ты его все равно потом съешь». 10 лет назад с Денисом Лебедевым была совсем другая история», — добавил боксер.

Противостояние Гильермо Джонса и Виталия Кудухова станет главным боем турнира, который пройдет 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/867057-mekhontsev-o-boe-kudukhova-so-zlodeem-boksa-pobet-lzhivogo-pensionera

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Иван Шитик все материалы автора

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