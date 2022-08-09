Головкин: «Альварес отнесется к нашему бою серьезнее, чем к бою с Биволом»

Головкин считает, что Альварес выйдет на бой с ним более мотивированным, чем против Бивола

Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) выйдет на бой с ним более мотивированным, чем против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Уверен, что он отнесется к этому поединку намного более серьезно, чем к бою с Биволом. Бивола он не воспринимал всерьез, — сказал GGG в интервью Los Angeles Times. — Честно говоря, я не обращал особого внимания [на насмешки Альвареса]. Его поведение показало, что он более низкого уровня... Он показал свое истинное лицо. Я был разочарован, потому что он не вырос в плане профессионализма».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).