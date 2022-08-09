Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс могут подраться в ноябре

Переговоры о долгожданном поединке между чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (38-0) и чемпионом WBC, WBA и IBF Эрролом Спенсом (28-0) близки к завершению. Бой состоится 12 или 19 ноября, сообщает журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Поединок пройдет за звание абсолютного чемпиона мира. Утверждается, что Premier Boxing Champions начала планировать андеркарт мероприятия.

17 апреля Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над Йорденисом Угасом (27-5) и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.

В прошлом поединке Кроуфорд победил Шона Портера (31-4) техническим нокаутом в 10-м раунде 20 ноября 2021 года в Лас-Вегасе, США, и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.