Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:30

Менеджер Уайлдера подтвердил, что Деонтей может подраться с Джошуа

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Соменеджер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2) Шелли Финкель признался, что он готов организовать бой Уайлдера и Энтони Джошуа (26-2) независимо от того, как пройдет бой чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) и Джошуа.

«Даже если Джошуа проиграет Усику, его бой против Уайлдера — это огромное событие», — приводит слова Финкеля Boxing Scene.

Также Финкель считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) вернется в бокс для боя с Усиком, если саудовцы предложат большие деньги.

«Это не мое — считать чужие деньги, но я слышал, что саудовцы выложили кучу денег, чтобы реванш Усика и Джошуа состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах, — отметил Финкель. — Мне кажется, что бой Усика и Джошуа теперь не так интересен, в отличие от боя Усика с Фьюри. Если Усик защитит пояса, то саудовцы сделают шаг навстречу этому бою. Сейчас в супертяжелом весе есть четыре громких имени — это Фьюри, Усик, Джошуа и Уайлдер. И двое из этого списка будут драться в этом месяце. Посмотрим, как пройдет поединок».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
0
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
Из-за чего «Химки» уволили Сергея Юрана. Не выпустил сына инвестора, участвовал в «странном матче» или подписал краткосрочный контракт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американский промоутер уверен, что Усик победит Джошуа в реванше

Головкин: «Альварес отнесется к нашему бою серьезнее, чем к бою с Биволом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости