Менеджер Уайлдера подтвердил, что Деонтей может подраться с Джошуа

Соменеджер бывшего чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2) Шелли Финкель признался, что он готов организовать бой Уайлдера и Энтони Джошуа (26-2) независимо от того, как пройдет бой чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) и Джошуа.

«Даже если Джошуа проиграет Усику, его бой против Уайлдера — это огромное событие», — приводит слова Финкеля Boxing Scene.

Также Финкель считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) вернется в бокс для боя с Усиком, если саудовцы предложат большие деньги.

«Это не мое — считать чужие деньги, но я слышал, что саудовцы выложили кучу денег, чтобы реванш Усика и Джошуа состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах, — отметил Финкель. — Мне кажется, что бой Усика и Джошуа теперь не так интересен, в отличие от боя Усика с Фьюри. Если Усик защитит пояса, то саудовцы сделают шаг навстречу этому бою. Сейчас в супертяжелом весе есть четыре громких имени — это Фьюри, Усик, Джошуа и Уайлдер. И двое из этого списка будут драться в этом месяце. Посмотрим, как пройдет поединок».

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.