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Гассиев проведет следующий бой 26 августа в Сербии

Алексей Еремин
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Российский боксер Мурат Гассиев проведет бой 26 августа в Сербии, соперник станет известен позднее, сообщили в команде спортсмена.

«Мурат проведет бой 26 августа в Сербии. Планируется, что турнир пройдет в одном из древних замков. Соперник будет объявлен позднее», — цитирует ТАСС собеседника агенства.

Гассиев провел последний бой в июле 2021 года, в котором победил техническим нокаутом немца Михаэля Валлиша. 28-летний российский боксер завоевал чемпионский пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

25 декабря 2021 года Гассиев не смог провести поединок против украинца Андрея Руденко из-за перелома руки.

Источник: https://tass.ru/sport/15241713
Бокс
Мурат Гассиев
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