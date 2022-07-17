Тедди Атлас дал прогноз на реванш Усика и Джошуа

Американский тренер и телекомментатор Тедди Атлас ставит на победу чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) в реванше с Энтони Джошуа (26-2).

«Думаю, Усик победит, — отметил Атлас в The Fight Podcast. — Я не могу ставить против этого парня, потому что на это нет никаких причин. Он — непобежденным чемпионом мира в крузервейте, объединил все титулы и стал лучшим крузером в истории, если, конечно, не считать Холифилда. При этом Усик олимпийский чемпион. Он вышел против более крупного бойца, как в свое время Холифилд, который поднялся для боя с Бастером Дагласом. Усик просто сделал свое дело и победил Джошуа. Он выйдет на бой либо с еще большей мотивацией, либо, в связи с политической ситуацией, скажет себе: «В жизни бокс не так уж и важен».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.