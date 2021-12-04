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Гассиев из-за перелома руки не сможет провести бой с Руденко

20:54
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Бой боксера Мурата Гассиева против украинца Андрея Руденко отменен из-за перелома руки у россиянина, сообщает ТАСС.

Бой за титул континентального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе между Гассиевым и Руденко должен был пройти 25 декабря в Сочи.

Гассиеву 28 лет, на его счету 28 побед и одно поражение. В активе 38-летнего Руденко 34 победы и пять поражений.

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Иван Шитик все материалы автора
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