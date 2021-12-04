Гассиев из-за перелома руки не сможет провести бой с Руденко

Бой боксера Мурата Гассиева против украинца Андрея Руденко отменен из-за перелома руки у россиянина, сообщает ТАСС.

Бой за титул континентального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе между Гассиевым и Руденко должен был пройти 25 декабря в Сочи.

Гассиеву 28 лет, на его счету 28 побед и одно поражение. В активе 38-летнего Руденко 34 победы и пять поражений.