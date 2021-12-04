Гассиев из-за перелома руки не сможет провести бой с Руденко
20:54
Бой боксера Мурата Гассиева против украинца Андрея Руденко отменен из-за перелома руки у россиянина, сообщает ТАСС.
Бой за титул континентального чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе между Гассиевым и Руденко должен был пройти 25 декабря в Сочи.
Гассиеву 28 лет, на его счету 28 побед и одно поражение. В активе 38-летнего Руденко 34 победы и пять поражений.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю