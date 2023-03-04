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Гассиев: «Спасибо Армении за возможность вернуться к большим боям»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Мурат Гассиев после победы над американцем Майком Балогуном в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» поблагодарил Армению за поддержку. Турнир прошел в Ереване, а Гассиев перед этим получил гражданство Армении.

«Спасибо Армении за такую поддержку, за возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, это откроет мне новые границы и даст возможность биться за титул чемпиона мира», — сказал Гассиев.

Теперь на счету 29-летнего Гассиева 30 побед в 31 поединке за карьеру.

Мурат Гассиев. Гассиев во втором раунде нокаутировал Балогуна. У американца первое поражение в карьере

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Гассиев во втором раунде нокаутировал Балогуна. У американца первое поражение в карьере
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