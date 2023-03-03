Гассиев во втором раунде нокаутировал Балогуна. У американца первое поражение в карьере

Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедшего в Ереване. В поединке за титул чемпиона WBA Intercontinental он победил американца Майка Балогуна.

Бой завершился в самом начале второго раунда. Гассиев отправил соперника в нокаут. Американец не смог встать на счет 10.

29-летний Гассиев одержал 30 побед в 31 поединке. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно, и 1 поражение.