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3 марта, 23:58

Гассиев во втором раунде нокаутировал Балогуна. У американца первое поражение в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мурат Гассиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедшего в Ереване. В поединке за титул чемпиона WBA Intercontinental он победил американца Майка Балогуна.

Бой завершился в самом начале второго раунда. Гассиев отправил соперника в нокаут. Американец не смог встать на счет 10.

29-летний Гассиев одержал 30 побед в 31 поединке. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно, и 1 поражение.

Мурат Гассиев&nbsp;&mdash; Майк Балогун: бой в&nbsp;Ереване. Гассиев — Балогун: Мурат сокрушил непобедимого американца. Онлайн-трансляция боя

Бокс
Мурат Гассиев
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