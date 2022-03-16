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Сегодня, 21:05

Гаджиев дал прогноз на главные поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сделал прогноз на главные поединки турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в пятницу, 18 марта.

Кульминацией боксерского шоу станет бой российской звезды MMA Сергея Харитонова и американца Малика Скотта, который отвечает за подготовку Деонтея Уайлдера.

«Кто мой фаворит? Я думаю, что Сергей Харитонов. Особенно учитывая, какую хорошую форму он показал в своем предыдущем поединке с Тайроном Спонгом. Видно, что Сергей на самом деле собой занимается, тренируется, когда он в хорошей форме, очень сложно составлять ему оппозицию. Очень удивлюсь, если он проиграет», — сказал Гаджиев РЕН ТВ.

Промоутер также выбрал своего фаворита в поединке Эдгар Гукасян — Зелемхан Дукаев. По мнению Гаджиева, Пулеметчик умеет удивлять, однако класс Эдгара должен позволить ему обеспечить ему победу.

Третья пара бойцов — звезды поп-ММА Тимур Мусаев и Фарид Ядулаев. Гаджиев убежден, что Мусаев покажет хороший боксерский бой и может стать звездой шоу и одним из главных открытий.

Очередная часть «Бойцовского клуба РЕН ТВ Суперсерия» стартует 18 марта. Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию бойцовского шоу.

Источник: https://ren.tv/news/sport/951655-gadzhiev-sdelal-prognoz-na-glavnye-poedinki-boitsovskogo-kluba-ren-tv
Камил Гаджиев
Сергей Харитонов
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