«Откушенные ушки». Тайсон начал продавать необычные конфеты

Экс-чемпион мира Майк Тайсон решил заработать на скандальном поединке с Эвандером Холифилдом

Знаменитый боксер Майк Тайсон решил заработать оригинальным способом. Он будет продавать желейные конфеты с каннабисом. Причем они будут выходить в форме откушенных ушей, сообщает The Sun.

Название и форма — прямая отсылка к инциденту во время поединка-реванша между культовыми американскими супертяжами Тайсоном и Эвандером Холифилдом. В июне 1997 года в одном из эпизодов Тайсон вцепился зубами в ухо Эвандера, откусил кусок, а затем оттолкнул соперника.

Тайсон откусил часть уха Холифилду во время боя и был дисквалифицирован.