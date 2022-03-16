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Сегодня, 23:04

«Откушенные ушки». Тайсон начал продавать необычные конфеты

Экс-чемпион мира Майк Тайсон решил заработать на скандальном поединке с Эвандером Холифилдом
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Конфеты от Майка Тайсона.
Фото Instagram

Знаменитый боксер Майк Тайсон решил заработать оригинальным способом. Он будет продавать желейные конфеты с каннабисом. Причем они будут выходить в форме откушенных ушей, сообщает The Sun.

Название и форма — прямая отсылка к инциденту во время поединка-реванша между культовыми американскими супертяжами Тайсоном и Эвандером Холифилдом. В июне 1997 года в одном из эпизодов Тайсон вцепился зубами в ухо Эвандера, откусил кусок, а затем оттолкнул соперника.

Тайсон откусил часть уха Холифилду во время боя и был дисквалифицирован.

Майк Тайсон
Эвандер Холифилд
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