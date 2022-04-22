«Я уйду громко». Фьюри собирается завершить карьеру после боя с Уайтом

Тайсон Фьюри заявил, что бой против Диллиана Уайта станет для него последним в карьере

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри подтвердил, что собирается завершить карьеру после боя с Диллианом Уайтом.

«После этого боя я ухожу. Многие мне не верят. Но они недооценивают большого «Цыганского короля». Я могу прожить без бокса. Я завоевал все возможные титулы, побил множество рекордов и сделал много добра, помог многим людям. Я помог себе и своей семье. Я обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Я уйду громко», — приводит слова Фьюри BBC.

На счету 33-летнего Фьюри 32 боя, из которых 22 — нокаутом, и ни одного поражения. Уайту 34 года, в профессиональной карьере он провел 30 боев, 19 раз побеждал нокаутом и дважды терпел поражение.

Призовой фонд поединка составляет 41 миллион долларов, из которых Фьюри достанется 29,5, а Уайту — 7,4, и победитель боя получит бонусом 4,1 миллиона долларов.