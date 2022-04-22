Боксер Агрба дал прогноз на бой Бабанина против Орлова

Российский боксер Харитон Агрба дал прогноз на бой мастера спорта России международного класса Максима Бабанина против двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

«Он (Бабанин) фаворит, будет интересно посмотреть его как боксера-профессионала, что он сможет показать. Дело в том, что уйти с олимпийского вида спорта, перейти в профессиональный бокс — это не так просто. Нужно перестраиваться», — цитируют боксера «Известия».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле».

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.