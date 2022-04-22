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Сегодня, 19:14

Бетербиев может отказаться выступать под флагом Канады

Читать «СЭ» в
Артур Бетербиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боксер Артур Бетербиев может отказаться выступать под флагом Канады, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

«Артур может отказаться выступать под канадским флагом», — сказал источник агентства.

Об этом стало известно после того, как президент WBC Маурисио Сулейман положительно оценил возможность Бетербиева выступать под канадским флагом.

Ранее WBC сообщил, что бои на территории России под эгидой совета проводиться не будут.

Чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории по версиям WBC и IBF Бетербиев переехал в Канаду в 2013 году.

На профессиональном ринге россиянин провел 17 боев и все закончил досрочно.

Источник: https://tass.ru/sport/14451847
Бокс
Артур Бетербиев
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