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Сегодня, 17:05

Фьюри оказался тяжелее Уайта на церемонии взвешивания перед боем

Иван Шитик
Корреспондент
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23 апреля в Лондоне состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между двумя британскими боксерами. 33-летний чемпион Тайсон Фьюри будет защищать свой титул против 34-летнего обязательного претендента Диллиана Уайта.

22 апреля прошла официальная церемония взвешивания. Фьюри оказался чуть тяжелее соперника: 119,8 кг (264,1 фунта) против 114,9 кг (253,4 фунта), сообщает Manchester Evening News.

На счету 33-летнего Фьюри 32 боя, из которых 22 — нокаутом, и ни одного поражения. Уайту 34 года, в профессиональной карьере он провел 30 боев, 19 раз побеждал нокаутом и дважды терпел поражение.

Призовой фонд поединка составляет 41 миллион долларов, из которых Фьюри достанется 29,5, а Уайту — 7,4, и победитель боя получит бонусом 4,1 миллиона долларов. Кроме того, доходы боксеров могут еще увеличиться за счет прибыли от продажи платной трансляции боя.

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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