Боксер Агрба считает, что Чудинов будет иметь преимущество в бою с Абдугофуровым

Боксер Харитон Агрба поделился ожиданиями от боя Азизбека Абдугофурова из Узбекистана и россиянина Федора Чудинова.

«Тут больше скажется, кто будет хитрее в этой средней дистанции, — приводят слова Агрба «Известия». — Если напрямую они столкнутся и будут просто рубиться, то Чудинов ударит. А если оба будут хитрить, будет интересно. Абдугофуров тоже может преподнести сюрпризы».

Напомним, поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

В соглавном бою встретятся россиянин Хадис Ибрагимов и белорус Петр Романкевич.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.