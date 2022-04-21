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Сегодня, 10:51

Фьюри и Уайт сошлись в битве взглядов

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0) и обязательный претендент и временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2) встретились лицом к лицу.

Во время битвы взглядов между командами боксеров началась словесная перепалка, в то время как сами боксеры улыбались и даже пожали друг другу руки. До этого момента Уайт не горел желанием посещать мероприятия перед боем и пропустил открытую тренировку.

Фьюри и Уайт выйдут на ринг 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победитель боя может встретиться с победителем противостояния между Александром Усиком (19-0) и Энтони Джошуа (26-2).

Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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