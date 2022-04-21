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Сегодня, 12:59

Бузова: «Вы мою любовь к боксу знаете. Это благородный вид спорта, там не бьют лежачего»

Бузова считает бокс благородным видом спорта, потому что там не бьют лежачего
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Известная певица и ведущая Ольга Бузова обратилась к российскому боксеру Альберту Батыргазиеву и попросилась к нему на тренировку.

«Можно к вам на тренировку? Мы с Альбертом тренируемся в одном месте. Вы мою любовь к боксу знаете. Я открывала чемпионат мира в Сербии, и мое появление, выступление очень обсуждалось и привлекло большое количество новых людей, аудиторию. Наш разговор сегодняшний должен быть направлен на то, как нам помочь спортсменам, как популяризировать спорт. Бокс — благородный вид спорта, там не бьют лежачего», — сказала Бузова во время трансляции на сайте Sportbox.

Батыргазиев — чемпион Олимпийских игр 2020 года, четырехкратный чемпион России в любителях. Среди профессионалов он действующий чемпион Евразии по версии EBP в легком весе и действующий чемпион по версии IBF Inter-Continental в полулегком весе и бывший чемпион Азии по версии WBA Asi во 2-м полулегком весе.

Бокс
Альберт Батыргазиев
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