Бузова: «Вы мою любовь к боксу знаете. Это благородный вид спорта, там не бьют лежачего»

Известная певица и ведущая Ольга Бузова обратилась к российскому боксеру Альберту Батыргазиеву и попросилась к нему на тренировку.

«Можно к вам на тренировку? Мы с Альбертом тренируемся в одном месте. Вы мою любовь к боксу знаете. Я открывала чемпионат мира в Сербии, и мое появление, выступление очень обсуждалось и привлекло большое количество новых людей, аудиторию. Наш разговор сегодняшний должен быть направлен на то, как нам помочь спортсменам, как популяризировать спорт. Бокс — благородный вид спорта, там не бьют лежачего», — сказала Бузова во время трансляции на сайте Sportbox.

Батыргазиев — чемпион Олимпийских игр 2020 года, четырехкратный чемпион России в любителях. Среди профессионалов он действующий чемпион Евразии по версии EBP в легком весе и действующий чемпион по версии IBF Inter-Continental в полулегком весе и бывший чемпион Азии по версии WBA Asi во 2-м полулегком весе.