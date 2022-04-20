Семенов оценил силы Чудинова и Абдугофурова перед «Бойцовским клубом»

Российский боец смешанного стиля Андрей Семенов спрогнозировал результат боя обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Федора Чудинова против узбекского боксера Азизбека Абдугофурова.

Они встретятся на ринге 29 апреля в «Вегас Сити Холле» в рамках проекта «Бойцовский клуб» РЕН ТВ.

«Федор, конечно, значительно внушительнее: его количество боев, количество побед и список достаточно более внушителен, чем у его оппонента. Больше побед, побед нокаутом практически в два раза больше, поэтому я думаю, что он в соотношении со своим соперником выглядит гораздо весомее», — сказал спортсмен в интервью РЕН ТВ.

Он отметил, что Абдугофурова нельзя недооценивать. Семенов добавил, что иногда из-за этого бои и проигрывают. По его мнению, победа зависит и от наработанной тактики поведения на ринге.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 по московскому времени.