Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

20 апреля, 23:39

Семенов оценил силы Чудинова и Абдугофурова перед «Бойцовским клубом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец смешанного стиля Андрей Семенов спрогнозировал результат боя обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе Федора Чудинова против узбекского боксера Азизбека Абдугофурова.

Они встретятся на ринге 29 апреля в «Вегас Сити Холле» в рамках проекта «Бойцовский клуб» РЕН ТВ.

«Федор, конечно, значительно внушительнее: его количество боев, количество побед и список достаточно более внушителен, чем у его оппонента. Больше побед, побед нокаутом практически в два раза больше, поэтому я думаю, что он в соотношении со своим соперником выглядит гораздо весомее», — сказал спортсмен в интервью РЕН ТВ.

Он отметил, что Абдугофурова нельзя недооценивать. Семенов добавил, что иногда из-за этого бои и проигрывают. По его мнению, победа зависит и от наработанной тактики поведения на ринге.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/sport/965829-semenov-otsenil-sily-chudinova-i-abdugofurova-pered-boitsovskim-klubom
Федор Чудинов
0
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдди Хирн: «Усик и Джошуа подерутся этим летом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости