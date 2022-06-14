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Сегодня, 09:48

Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против японского бойца ММА Асакуры

Иван Торопцев
Корреспондент
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Флойд Мейвезер.
Фото AFP

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок против японского бойца ММА Микуру Асакуры, сообщает BoxingScene.

Бой будет организован промоушеном Rizin, ожидается, что он состоится в сентябре 2022 года в Японии.

Правила поединка и точное место его проведения не уточняются. Rizin сообщит о деталях боя в ближайший месяц.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. У 29-летнего Асакуры 16 побед и 3 поражения в ММА.

Источник: https://www.boxingscene.com/mayweather-vs-asakura-exhibition-confirmed-september-japan-date-location-rules-come--166965
Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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