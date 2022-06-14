Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против японского бойца ММА Асакуры

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок против японского бойца ММА Микуру Асакуры, сообщает BoxingScene.

Бой будет организован промоушеном Rizin, ожидается, что он состоится в сентябре 2022 года в Японии.

Правила поединка и точное место его проведения не уточняются. Rizin сообщит о деталях боя в ближайший месяц.

На счету 45-летнего Мейвезера 50 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. У 29-летнего Асакуры 16 побед и 3 поражения в ММА.