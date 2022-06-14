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Сегодня, 10:46

Появилось видео, как охранник, дравшийся в ринге с Тайсоном, нокаутировал мужчину на улице

Давид Хачатрян
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57-летний бывший боксер Джулиус Фрэнсис, бывший чемпион Британского содружества в супертяжелом весе, который дрался с Майком Тайсоном в 2000 году, нокаутировал одним ударом мужчину, устроившего потасовку с сотрудниками службы безопасности BOXPARK Wembley, выкрикивая при этом разные ругательства.

Фрэнсис в последний раз дрался в 2006 году. Тогда он проиграл Скотту Лэнсдауну по очкам.

Также Фрэнсис известен тем, что дрался в 2000 году с Майком Тайсоном. Британский боксер уступил Тайсону во втором раунде, упав в глухой нокаут.

Майк Тайсон
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