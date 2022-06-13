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Сегодня, 18:47

Райан Гарсия не позволит дочери начать боксерскую карьеру

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (22-0) не позволит 3-летней дочери начать боксерскую карьеру, заявила мать ребенка Кэтрин Гамес.

«Не думаю, что Райан позволит дочери начать боксерскую карьеру, — приводит слова Гамес издание TMZ. — Однако он разрешает ей присутствовать на его поединках. Она была на его последнем бою в Техасе. Ей было очень весело».

Непобежденный легковес в последнем бою одолел ганца Эммануэля Тагоэ (32-2) 9 апреля на Alamodome в Сан-Антонио единогласным решением судей. В следующем бою 23-летний Гарсия встретится в ринге с 33-летним доминиканцем Хавьером Фортуной (37-3) 16 июня в Лос-Анджелесе, США.

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