Флойд Мейвезер открыл свой спортклуб в Санкт-Петербурге

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер открыл в Санкт-Петербурге свой спортзал Mayweather Boxing + Fitness. Американец приехал в Северную столицу и провел для любителей бокса и фитнеса открытую тренировку.

Занятия основаны на методиках, которые Мейвезер использовал, выступая на профессиональном ринге. За свою карьеру он не потерпел ни одного поражения.

Россия стала первой страной за пределами Соединенных Штатов, где Мейвезер открыл свой зал. В беседе с журналистами американец признался: в самом начале карьеры россияне всегда поддерживали его.

«Они всегда за моей спиной, никогда меня не осуждают, и они всегда меня поддерживают, мои очень верные фанаты. Поэтому я должен был выбрать сперва Россию», — цитирует Мейвезера РЕН ТВ.

Еще один клуб он собирается открыть в Москве. Завтра, 12 декабря, Мейвезер приедет в столицу России.