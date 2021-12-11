Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA

Дмитрий Бивол встретился на ринге с Умаром Саламовым в бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Поединок прошел 11 декабря в Екатеринбурге.

Поединок продлился все 12 раундов. По итогам боя Бивол одержал победу единогласным судейским решением: 119-109, 118-109, 118-110.

Профессиональная карьера 30-летнего Бивола теперь насчитывает 19 боев: все 19 закончились его победами, 11 из которых — нокаутом.

Для Бивола это была вторая защита титула суперчемпиона мира по версии WBA Super.

27-летний Саламов провел 28 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 26 побед (19 побед нокаутом) и теперь потерпел два поражения.

В со-главном событии вечера должен был состояться бой в первом среднем весе между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой. Однако он был отменен из-за состояния здоровья россиянина: за два часа до поединка температура тела Курбанова поднялась до 39.