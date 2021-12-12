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Флойд Мейвезер открыл боксерский зал Mayweather Boxing + Fitness в Москве

13:55
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Сегодня, 12 декабря, легенда бокса Флойд Мейвезер открыл боксерский клуб Mayweather Boxing + Fitness в Москве. Днем ранее он открыл аналогичный клуб в Санкт-Петербурге.

«Я очень рад открыть залы здесь, в Москве и Санкт-Петербурге, — сказал Флойд журналистам после торжественного открытия. — Я очень благословлен тем, что работаю с людьми. Наше здоровье — это богатство. Буду открывать залы, чтобы нести эту ценность людям».

Публикация от Ушатайка (@ushatayka_tm)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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