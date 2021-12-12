Ломаченко победил Комми единогласным решением судей в поединке за титул WBO Inter-Continental

Украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в поединке за чемпионский титул WBO Inter-Continental в легком весе.

Ломаченко одержал победу единогласным решением судей (117-110, 119-108, 119-108).

На счету 33-летнего Ломаченко 16 побед и 2 поражения в профессиональной карьере, у 34-летнего Комми 30 побед и 4 поражения.