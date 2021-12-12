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Усик назвал победу Ломаченко большим праздником для Украины

14:33
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Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми.

«Комми — хороший боксер. После победы Ломаченко я чувствую себя отлично. Это большой праздник для Украины», — сказал Усик на YouTube-канале FightHype.com.

Украинский боец в бою за пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO победил ганца Комми единогласным решением судей (117-110, 119-108, 119-108).

На счету 33-летнего Ломаченко 16 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=J8INBwYv-dA&ab_channel=FightHype.com

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Анна Горшкова все материалы автора
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