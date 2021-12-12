Усик назвал победу Ломаченко большим праздником для Украины
14:33
Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми.
«Комми — хороший боксер. После победы Ломаченко я чувствую себя отлично. Это большой праздник для Украины», — сказал Усик на YouTube-канале FightHype.com.
Украинский боец в бою за пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO победил ганца Комми единогласным решением судей (117-110, 119-108, 119-108).
На счету 33-летнего Ломаченко 16 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=J8INBwYv-dA&ab_channel=FightHype.com
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю