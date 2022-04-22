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Сегодня, 20:10

Чудинов назвал Абдугофурова «неудобным» соперником

Карен Саркисян
Корреспондент
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Российский боксер Федор Чудинов поделился ожиданиями от поединка с Азизбеком Абдугофуровым из Узбекистана.

«Он неудобный, это хуже всего, когда нестандартный стиль у соперника, — приводит слова Чудинова РЕН ТВ. — Очень трудно подобраться к такому боксеру. Ну, знаете, нестандартный. Есть такие прямолинейные, которые «вперед-назад», есть кто вот прям прямо прут. Здесь как бы не совсем думаешь, не совсем понятно, что Абдугофуров будет делать, например либо вязаться, либо там двигаться, уходить. Вот поэтому несколько планов есть на поединок, и уже по ходу боя придется переключаться».

Напомним, поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля.

В соглавном бою встретятся россиянин Хадис Ибрагимов и белорус Петр Романкевич.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23.15 (мск).

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/966689-chudinov-nazval-abdugofurova-neudobnym-sopernikom-v-boiu
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