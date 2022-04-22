Диллиан Уайт: «Не хочу, чтобы Джошуа завершил карьеру, потому что хочу еще раз встретиться с ним»

Британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что не хочет, чтобы Энтони Джошуа приходил на его бой с Тайсоном Фьюри.

«Ему нужно боксировать с Усиком и сосредоточиться на этом. Ему нужно забыть о желании стать абсолютным чемпионом мира и беспокоится о реванше с Усиком, потому что если он не победит Усика, то что ему делать дальше?

Если он не победит Усика сейчас, учитывая через что он прошел, то ему никогда его не победить.

Я не хочу, чтобы Энтони Джошуа завершил карьеру, потому что я хочу еще раз встретиться с ним», — цитирует Уайта Daily Mail.