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Диллиан Уайт: «Не хочу, чтобы Джошуа завершил карьеру, потому что хочу еще раз встретиться с ним»

Иван Шитик
Корреспондент
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Британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что не хочет, чтобы Энтони Джошуа приходил на его бой с Тайсоном Фьюри.

«Ему нужно боксировать с Усиком и сосредоточиться на этом. Ему нужно забыть о желании стать абсолютным чемпионом мира и беспокоится о реванше с Усиком, потому что если он не победит Усика, то что ему делать дальше?

Если он не победит Усика сейчас, учитывая через что он прошел, то ему никогда его не победить.

Я не хочу, чтобы Энтони Джошуа завершил карьеру, потому что я хочу еще раз встретиться с ним», — цитирует Уайта Daily Mail.

Александр Усик
Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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