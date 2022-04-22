Цзю отреагировал на гонорар Фьюри за бой с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал гонорар Тайсона Фьюри за бой против Диллиана Уайта.

Ранее стало известно, что Фьюри получит за бой около 33 миллионов долларов, а Уайт — порядка 8,5 миллионов.

«Не считайте чужие деньги. Он молодец, что получил такой контракт. Когда боксер получает любые хорошие деньги, я только за, всегда», — цитирует Цзю «Газета.Ru».

На счету 33-летнего Фьюри 32 боя, из которых 22 — нокаутом, и ни одного поражения. Уайту 34 года, в профессиональной карьере он провел 30 боев, 19 раз побеждал нокаутом и дважды терпел поражение.

Бой за звание чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии WBC между Фьюри и Уайтом состоится в ночь с 23 по 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.