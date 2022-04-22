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Цзю отреагировал на гонорар Фьюри за бой с Уайтом

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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал гонорар Тайсона Фьюри за бой против Диллиана Уайта.

Ранее стало известно, что Фьюри получит за бой около 33 миллионов долларов, а Уайт — порядка 8,5 миллионов.

«Не считайте чужие деньги. Он молодец, что получил такой контракт. Когда боксер получает любые хорошие деньги, я только за, всегда», — цитирует Цзю «Газета.Ru».

На счету 33-летнего Фьюри 32 боя, из которых 22 — нокаутом, и ни одного поражения. Уайту 34 года, в профессиональной карьере он провел 30 боев, 19 раз побеждал нокаутом и дважды терпел поражение.

Бой за звание чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии WBC между Фьюри и Уайтом состоится в ночь с 23 по 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/22/17616692.shtml
Бокс
Диллиан Уайт
Костя Цзю
Тайсон Фьюри
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