Эвандер Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд (44-10) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — лучший супертяжеловес планеты.

«Я думаю, что прямо сейчас лучший супертяжеловес в мире — это Тайсон Фьюри. Он парень, которого никто не побил. Что бы вы ни говорили, никто его не победил», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.