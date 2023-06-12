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Бивол дал прогноз на бой Бетербиева и Смита

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) высказал мнение, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) победит обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе Каллума Смита (29-1).

«Каллум Смит хороший боец. Он молодой, высокий, у него хороший левый хук. Бетербиев по-прежнему сильный, умелый. Я все же думаю, что Бетербиев победит», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бетербиев подерется со Смитом 19 августа в Квебеке (Канада).

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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