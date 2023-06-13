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Сегодня, 07:20

Спенс: «99 процентов боксеров из Зала славы умерли без гроша в кармане»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) заявил, что для него главное — это гонорар, а не место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Когда я был моложе, для меня гораздо больше значил список pound-for-pound, но сейчас я больше думаю о наследии и возвращении в решающие бои, — приводит слова Спенса BoxingScene?. — Я больше думаю о том, чтобы получить огромный гонорар, потому что 99 процентов боксеров из Зала славы либо умерли без гроша в кармане, либо были без гроша в кармане, когда попали в Зал славы.

Для меня главное — это финансовая грамотность и уверенность в том, что я на 100 процентов в курсе своих финансовых дел. И когда все будет сказано и сделано, я смогу спокойно завершить карьеру и заботиться о своих детях".

Спенс и чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Эррол Спенс
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