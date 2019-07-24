"Это большое горе. Покойся с миром, воин". Проводников - о смерти Дадашева

Экс-чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников посвятил пост в своем Instagram пост скончавшемуся российскому боксеру Максиму Дадашеву.

- Сложно подобрать слова, - написал Проводников. - Это большое горе. Максим - настоящий Воин.Бокс - это не игра, это опасный вид спорта, выходя в ринг боксер готов ко всему и каждый бой может оказаться последним. Скорбим. Покойся с миром.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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