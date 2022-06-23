Энтони Ярд рассказал, что нужно сделать Джошуа, чтобы победить Усика

Обязательный претендент на титул WBO в полутяжелом весе британец Энтони Ярд (22-2) считает, что в реванше Энтони Джошуа (26-2) следует оказывать давление на чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) и искать нокаут.

«Все будет зависеть от того, какую тактику на бой выберет Джошуа, — сказал Ярд в интервью Fighthype. — И все же я склоняюсь к его победе. Если он попрет на Усика, тот не выдержит такого давления. В первом бою Джошуа пытался боксировать, и Усик сказал: «Ты этого хочешь? Тогда погнали!». Усика не перебоксируешь. Джошуа все еще учится на своих ошибках. Если он будет раскачивать Усика, то он остановит его».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.